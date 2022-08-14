أول تعليق من الفنانة نبيلة عبيد على حورية فرغلي بعد أن جابت سيرتها .. لن تصدق ماذا قالت عنها!

وجَّهت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر للفنانة حورية فرغلي، بعد أن أثنت على نبيلة عبيد في رقيها وسؤالها عليها باستمرار فترة مرضها.

وأعادت نبيلة عبيد فيديو حورية فرغلي خلال لقائها في البرنامج وعلقت قائلة: «ولاد الأصول، شكرا حورية فرغلي.. كلامك أسعدني ويا رب يكون فاتحة خير في شغلنا ونقدم عمل فني كبير يعجب الجمهور ويليق بذوقه.. مساكم خير وعطره بنفسج.. نبيلة عبيد».

ومن جهة أخرى، تسجل حاليا الفنانة نبيلة عبيد برنامجها الإذاعي الجديد «مع نبيلة» والذي يعد أول تجربة إذاعية لها تقدم من خلاله الصعوبات التي واجهتها خلال مشوارها الفني إلى أن أصبحت نجمة.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة نبيلة عبيد أولى حلقات برنامجها الإذاعي بحلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير صبري.