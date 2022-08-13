هل تعرفون ابنة الفنان الراحل محمود مسعود.. اصبحت اليوم فنانة شهيرة للغاية.. لن تصدقوا من تكون.!

الفنان الراحل محمود مسعود، من الوجوه المألوفة في السينما والدراما، الذي اعتاد الجمهور رؤيته في الكثير من الأعمال الفنية، كما أنه استطاع أن يسكن وجدان الجمهور بقدراته في عالم التمثيل.

ولد الفنان الراحل محمود مسعود فى 3 من سبتمبر عام 1952، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية منها: مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو.

ومن الأعمال الدرامية التلفزيونية ومن أبرز أعماله: اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر.

ابنته هي الفنانة إيمان مسعود، وشاركت في أعمال فنية مثل «شمس الأنصاري» و«حكايات بنات» عام 2012، ثم اعتزلت الفن مؤقتاً، ولكنها عادت من جديد.

وتوفى الفنان القدير عام 2020 عن عمر ناهز 67 عامًا ونعاه عدد كبير من النجوم من بينهم سيمون ونبيل الحلفاوي وندى بسيوني ومدحت العدل وأخرين.