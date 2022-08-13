أغنية تسببت في حزن وبكاء فريد الأطرش بشكل مستمر ولم يستطع غنائها..لن تتوقع السبب.

تسببت أغنية "يا وحشني رد عليا" في بكاء الفنان الراحل فريد الأطرش المستمر. حيث أصيب الفنان بصدمة شديدة بعد رحيل شقيقته الفنانة أسمهان.

حاول فريد الأطرش أن يغني الأغنية لكنه كان يتذكر شقيقته أسمهان فينهمر في البكاء ولا يستطيع إكمال الأغنية، خاصة حين يصل إلى المقطع الثالث في الأغنية والذي تقول كلماته "الليل شافني وحدية خدني في حضنه وسهرني ونجومه بقيت حواليه تحكي لي وتفكرني، بتفكرني بلياليك بتفكرني بكلامك، بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك"، وذلك لأن هذا المقطع كان يذكره بشقيقته الراحلة.

وكان فريد الأطرش يؤدي الأغنية في إحدى الجلسات الخاصة في منزله بحضور المخرج عز الدين ذو الفقار، والمطرب محرم فؤاد، فاقترح الأخير عليه أن يؤدي هو الأغنية بدلا عنه وفعلا اقتنع فريد بالفكرة، وبالفعل غناها محرم فؤاد بدلا من فريد الأطرش.

يذكر أن الفنان فريد الأطرش لم يتعاف من صدمة وفاة شقيقته أسمهان طيلة حياته وظل دائما يذكرها بمرارة.