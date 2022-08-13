ظهور صادم للفنان محمد العربي.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلة بعد كل تلك السنوات.. والمفاجأة بملكة الجمال اللبنانية زوجته!-صور

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور للفنّان المصري المعتزل محمد العربي الذي اختفى كلياً عن الظهور في الإعلام لمدة تجاوزت 30 عاماً.

وولد محمد العربي في القاهرة فى اسرة فنية انجبت المزيد من الابناء الفنانين، فهو ابن الفنان الكبير عبد البديع العربي وشقيق الفنان وجدي العربي، وحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1973 قسم تمثيل.

وتزوج العربي للمرّة الأولى في حياته من الفنانة اللبنانية نادية أرسلان التي حازت على جائزة ملكة جمال لبنان، ودخلت مجال التمثيل.

وانفصل العربي عن ارسلان لاحقاً، فتزوج من الممثلة المصرية هناء ثروت التي اعتزلت الفن وأنجبت منه بناتها إيمان، وغفران، ونور.

وبعد أن اعتزل العربي الفن فتح محل حلويات "حلواني"، ولكنه لم ينجح، وحين حوله إلى مكتبة كتب له النجاح، مما ساعده على شراء مزرعة، ومن أشهر أفلامه: "لا تظلموا النساء"، "حمام الملاطيلي"، "صوت الحب"، "السكرية"، "إني راحلة".