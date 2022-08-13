كثيرون لا يعلمون أن هذا الفنانة الشهيرة هي ابنة فادية عبد الغني!! طلعت أجمل بألف مرة من مي عز الدين

ابنة الفنانة فادية عبد الغني تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة لها وهي بالحجاب، خاصة بعد ظهور والدتها في لقائها ببرنامج "كلام الناس" من تقديم ياسمين عز عبر قناة mbc.

وأكدت الفنانة فادية عبد الغني أنها لم تمنع ابنتها سارة من التمثيل حيث قالت، عمري ما منعت ولادي من حاجة، بنتي عمرها ما فكرت تبقى ممثلة، هي مثلت معايا وهي بيبي ومثلت معايا وعمرها 4 سنوات في سهرة تليفزيونية.

وأكملت: قالو فرضت عليها الحجاب وحلقت شعرها لأمنعها من التمثيل، وهذا لم يحدث كلها شائعات.

يذكر أن فادية عبد الغني شاركت في رمضان 2022 في مسلسلي "فاتن أمل حربي" مع نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.