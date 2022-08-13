كأنها فلقة قمر .. جمال ابنة سيرين عبد النور الخيالي يصدم الجمهور: دي حقيقة ولا باربي؟!! - صورة

حرصت النجمة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام صورة عفوية مع إبنتها الوحيدة تاليا رحمة.

تفاجئ الجمهور بمدى جمالها وسط تعليقات مصدومة من حسن ملامحها (سبحان الله ، جمال رباني، الله يحميها ، ملاك ، هو انتِ بحد ، الله يحميها من الحسد، حلوة ، دي حقيقة ولا باربي ..

الصورة وبينت الصور جانباً من العلاقة المميزة التي تجمع سيرين بابنتها والانسجام والصداقة التي تزداد مع كل عام تكبر فيه تاليا ويبدو بوضوح مدى ارتباطها بوالدتها.

الفنانة اللبنانية سيرين علّقت على الصور قائلةً: "انتي قلبي وروحي واميرتي الحلوة.. العمر كله يا عمري انتي"، وهو ما تفاعل معه الجمهور ومجموعة من النجوم من بينهم الفنانة نادين الراسي، وماغي بوغصن، ويارا، وشكران مرتجى، وندى أبو فرحات، ووفاء الكيلاني وآخرين الذين حرصوا على تهنئة الطفلة، متمنيين لها بالنجاح والسعادة والعمر المديد.