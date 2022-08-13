فولة واتقسمت نصين.. لن تصدق أن هذه النجمة الشهيرة هي نجلة الفنان الراحل ممدوح وافي!!

لا يعرف عدد كبير من الجمهور أن نجلة الفنان الراحل ممدوح وافي دخلت مجال التمثيل وتألقت مؤخراً في مسلسل “إلا أنا” مع النجمة السورية كندة علوش.

ياسمين وافي هي الابنة الصغرى للنجم ممدوح وافي، من مواليد 29 سبتمبر، وتبلغ من العمر 33 عاماً. تخرجت من كلية الآداب وبدأت التمثيل في مسرح الجامعة.

احترفت ياسمين التمثيل المسرحي بعد انتهاء الدراسة الجامعية، وظهرت في عدة مناسبات تخص تكريم والدها الراحل، لكن مسلسل إلا أنا يعد التجربة الاحترافية الأولى لها خلف شاشة التلفزيون.

وظهرت ياسمين من قبل في عدة برامج لتحكي عن علاقة والدها بالفنان أحمد زكي، ووصفتهما بأنهما أصدقاء عمر، رغم أنهما كانا من أجيال مختلفة في معهد السينما، إذ أن الفارق بينهما نحو 3 أو 4 سنوات، مشيرة إلى أن صداقتهما بدأت من المعهد ولم يفترقا منذ ذلك الحين، لافتة إلى أنهما جمعتهما العديد من الأعمال الفنية، وأوضحت أن صداقتهما كُللت بدفـ.ـن والدها في مقـ.ـابر أحمد زكي.

وضمت حكاية “ضي القمر” العديد من الفنانين وهم كندة علوش، محمد علاء، محمد شاهين، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن. وتناقش حكاية “ضي القمر” ظاهرة التلـ.ـقيح الصناعي للأزواج غير القادرين على الإنجاب.