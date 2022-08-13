ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار والقلوب بجمالها الملائكي الساحر في ظهور نادر..هل تشبهه والدها؟؟

بالرغم من حرص الفنان وائل كفوري على حياته الخصوصية، إلا ان نشطاء السوشيال ميديا تداولوا صورة منسوبة لإبنته الكبرى ميشيل التي رزق فيها عام 2012، وأثارت الصورة الجدل بين الجمهور.

وتظهر ميشيل من خلال الصورة مبتسمة وقريبة الشبة بصورة متداولة لها ايضا برفقة والدها قبل سنوات ماضية، لكنها بدت اليوم بملامح أنضج.

وتفاعل المتابعين مع الصورة مشيرين الى أنها تشبه والدها الفنان اللبناني بعينيها الداكنتين وحواجبها الكثيفة ولون بشرتها الحنطاوي الى جانب فكها البارز، بينما اعتبر البعض بأنها تشبه والدتها انجيلا بشارة.