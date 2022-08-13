بحفل أسطوري على البحر وفستان زفاف من الألماس.. أحمد أبو هشيمة لم يتحمل الفراق وفاجأ ياسمين صبري بقرار العودة ..تفاصيل الحقيقة كاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عن أنباء عودة رجل الأعمال أحمد أبو هشمية لزوجته السابقة ياسمين صبري بعد أن فاجئها بقرار العودة.

وجاءت التكهنات أن رجل الأعمال أبو هشيمة سيقيم حفل أسطوري على البحر وستلبس ياسمين صبري فستان من الألماس الخالص.

وتداولات المواقع هذه الاخبار بعد أن نشرت النجمة ياسمين صبري صورة جديدة لها وهي تجلس في أحد الأماكن على البحر، ولم تكن تتوقع الجدل الذي سيثار حولها بسبب هذه الصورة.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وخلفيتها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منذ أيام، مما زاد التكهن حول علاقتهما، وقالت المصادر أن الحفل سيكون على البحر في نفس المكان.

ولحد اللحظة لم يتم التأكد من صحة كل هذه الاخبار، وإن كانت الحياة الزوجية ستعود بينهما من جديد أم أنها صورة قديمة أم مجرد صدفة تواجدهما في نفس المكان في أوقات مختلفة.

وكانت الشائعات انتشرت مؤخرا حول عودة ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة، بعد ظهورهما في حفل النجم عمرو دياب، الذي أقيم في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي منذ أيام، ولكن كلاهما لم يؤكدا أو ينفيا الخبر.