خطأ فادح لم يلاحظه أحد في فيلم حسن ومرقص للزعيم عادل إمام وعمر الشريف رغم مرور 12 عاماً.. جعل المخرج وكل طاقم العمل في صـدمة.! !

لم يحضى يحصد فيلم أخر كما حضي فيلم حسن ومرقص بنجاحا كبيرا عند طرحه في السينمات والنجاح مستمر حتى الآن مع عرضه على التليفزيون إلا أن هذا الأمر لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما أفسدت متعة المشاهدة.



ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يظهر فيها محمد إمام وهو ممسكا بدورق المياه في يده اليمنى، ولكن عندما تعرض الكاميرا المشهد من الكادر الخلفي يظهر الدورق في يده اليسرى.

وعرض الفيلم قبل 12 عاماً، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وضم إلى جانب عمر الشريف وعادل إمام كل من لبلبة وهناء الشوربجي ومحمد إمام وحسن مصطفى وغيرهم، ةبالرغم من ذلك الا انه لم يخلي من الاخطاء التي صدمت طاقم العمل.



القس (بولس) يتعرض لمحاولة اغتيال، فتجعله الحكومة ينتحل شخصية (الشيخ حسن)، وفي نفس الوقت يحاول أفراد جماعة إرهابية قتل (الشيخ محمود) بعد رفضه الانصياع لمحاولة ضمه لتنظيمهم، فتقرر الحكومة أن تحميه كذلك بانتحاله شخصية (مرقص)، وتنفجر سلسلة من المواقف الكوميدية عقب لقاءهما بشخصياتهما المختلقة.