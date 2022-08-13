لن تصدقوا من هي المعجبة التي طلق الفنان محمود عبد العزيز زوجته ليتزوج منها لشدة جمالها.. أصبحت إعلامية شهيرة !! صورة

تزوج الفنان محمود عبد العزيز بزوجته الأولى جيجي زويد، والتي أنجب منها ثلاثة أبناء.

ولدين يعملان بالتمثيل هما الممثل "كريم محمود عبدالعزيز"، والمنتج "محمد محمود عبدالعزيز"، واستمر زواجها بالنجم محمود عبد العزيز لمدة عشرين عاماً.

"تحمل صفات الفتاة المصرية والعربية بكل جمالياتها، وأنها كانت إنسانة محترمة تنتمي لعائلة طيبة مستعدة للوقوف إلى جانب زوجها والدفع به للأمام"، وصف محمود عبدالعزيز زوجته الأولى بهذه الكلمات.

انفصل "عبد العزيز" بشكل مفاجيء عن زوجته "جيجي زويد" عام 1998م، ليعلن بعد ذلك بفترة قصيرة زواجه من إحدى من إحدى معجباته وهي بوسي شلبي.

هذه المعجبة التي عرض عليها الساحر الزواج تم طلاقها بعد شهر من الزواج لتذوق من نفس الكأس الذي أذاقته لزوجته الأولى، لتتدخل إلهام شاهين وتعود الحياة بين محمود عبد العزيز وزوجته.

كانت بوسي شلبي صديقة لجيجي زويد، واتهمت على أنها "خطفته " من زوجته، ونفي بعض المقربين تماما أي علاقة بين طلاقه وارتباطه ببوسي شلبي، مؤكدين إنه اتخذ قرار الانفصال قبل أن يفكر في الارتباط ببوسي، ولكنه

كان يؤكد إنه عاش مع زوجته الأولى سنوات جميلة وحياة مستقرة موضحاً انها ساندته بالكثير من المحن.

وبعد طلاقه لزوجته الأولى بـ3 أشهر تزوج من بوسي، وبعد شهر من الزواج قرر محمود عبد العزيز طلاق بوسي شلبي.

بعد الطلاق لجأت بوسي شلبي لإلهام شاهين الصديقة المقربة لهما واستطاعت إلهام شاهين أن تصلح الأمر ويعودا الزوجان مرة أخرى وظلت معه حتى توفي.