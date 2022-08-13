خفايا قيام هاني شاكر بمنع القيصر كاظم الساهر من الغناء في مصر لـ 7 سنوات!! لن تصدق الأغنية التي أحرق بها القيصر قلب أمير الغناء!!

ضجت مواقع التواصل بأنباء تفيد بقيام نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر بمنع القيصر كاظم الساهر من الغناء في مصر طوال فترة رئاسته لنقابة الموسيقيين (7 سنوات).

واشتعل الجدل حينما أحيا الساهر أول حفل له في مصر بعد استقالة أمير الغناء العربي، وكانت آخر حفلة أقامها في مصر قبل 13 عاما.

وفي خضم الجدل تداول ناشطون مقطع فيديو لحديث شاكر عن أغنية كانت له وأخذها الساهر.

وحينها قال شاكر أنه كان يتأهب لغناء قصيدة للشاعر نزار قباني بعنوان يوميات رجل مهزوم وخلال فترة الاستعداد لها قرأ في الأخبار وتفاجأ بأن كاظم سيغنيها وبعد تواصله به أوضح له الساهر بأنه أخذ تنازلا بها من الشاعر.

من جهته أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية بيان صحفي ينفي فيه هذه الأخبار تمامًا.

وأشار المجلس إلى أن أي أمر خاص بالنقابة أو بالقرارات يعرض على مجلس النقابة قبل صدور قرار، وأكد المجلس في بيانه أنه لم يتم تناول في أي جلسة من جلسات المجلس قرار تقييد أو منع أي حفل لكاظم الساهر بالقاهرة.