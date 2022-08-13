(ليت الشباب يعود يومًا) .. صور صادمة لهدى حداد شقيقة الفنانة فيروز بعد ان قسى عليها الزمن وحولها من جميلة الجميلات إلى شبح مرعب..!؟

من أحب الفن الرحباني وتابع أعمال الرحابنة على مدى سنوات لا يمكن له أن لا يعرف الصوت الذهبي الذي رافق مسيرتهم وكان أحد عوامل نجاحهم وهو صوت السيدة هدى حداد شقيقة السيدة فيروز.

وتداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة اللبنانية هدى حداد، وبدت فيها وقد ظهرت على وجهها ملامح التقدم في العمر علماً أنها تبلغ راهناً الـ77 من عمرها.

هدى حداد غنت مجموعة من أجمل الأغاني سواءً على المسرح الرحباني أو بعد توقف الرحابنة وأطربت بصوتها الجميل كل من أحب الفن الراقي ولكنها غابت في الفترة الأخيرة وأصبحت مقلة في ظهوراتها الإعلامية.

في آخر إطلالاتها، بدت السيدة هدى حداد في كامل الصحة رغم علامات الزمن التي تركت أثارها ولكنها لا تزال كما عرفها الجمهور سيدة راقية وجميلة.

يُذكر أن هدى بدأت العمل في المجال الفني في العام 1962. وشاركت في أعمال سينمائية ومسرحية وفي 3 مسلسلات تلفزيونية وفي بعض أعمال شقيقتها.