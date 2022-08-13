اخيراً..تم انكشاف سر إيقاف برنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب... جاله تهديد واضح .!!

قال الإعلامى عمرو أديب في ختام حلقة برنامجه الحكاية، أمس الجمعة، وهو يمزح مع جمهوره، إنه تلقى تهديدا واضحا لإنهاء حلقته من برنامجه فورا.



وشكر«أديب» مشاهديه بجملته الشهيرة «أشكركم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من برنامج الحكاية أرجوكم ابقوا معنا» .

وهنأ «أديب» نادي الزمالك بفوزه ببطولة كأس مصر ضد نظيره الأهلى بنتيجة 21 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، مشيرا إلى أن الزمالك فاز بالأمس لأن لديه عدد امن اللعيبة الموهوبة والشابة والعبقرية وفيريرا أعطاهم ثقة غير عادية.



كما عرض «أديب»، خلال برنامجه الحكاية المذاع عبر فضائية mbc مصر، بعض اعترافات المستشار المتهم في قضية الإعلامية شيماء جمال وصديقه حسين الغرابلى المتهم الثانى، ودفن جثمانها داخل مزرعة في منطقة البدرشين، والتى قد تم تأجيلها إلى جلسة 13 أغسطس المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.