ظهور مفزع وكارثي للفنانة عائشة الكيلاني.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد أن غدر بها الزمان.. صورة صادمة

عائشة الكيلاني الفنانة المصرية تصدرت التريند بعد تصريحاتها الأخيرة ، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر المتابعين عن اشتياقهم الكبيرة وأمنيتهم في عودة عائشة الكيلاني لجمهورها مرة أخرى، بعد فترة كبيرة من الغياب عن الشاشات.

وكشفت الفنانة عائشة الكيلاني، مشروعها الفني الجديد بعد عزوف المنتجين والمخرجين عنها، وقلة عرض الأعمال الفنية القيمة عليها، مؤكدة أن هذا العمل سوف تنهي به تاريخها الفني.

وقالت عائشة الكيلاني في تصريح صحفي: بكتب مسلسل كوميدي لنفسي هايل، هقفل بي تاريخي، هو يجمع بين التراجيدي والكوميديا، مسلسل حلو ومختلف.. إن شاء الله هيعجب كل جمهوري.

وكانت شكت الفنانة عائشة الكيلاني من قلة عملها بالفن، في الوقت الحالي، إذ أكدت، إن الأعمال التي تعرض عليها حاليًا لا تناسب تاريخها الفني التي قدمته طوال مشوارها.