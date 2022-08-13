انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان فرحت قلوب المصريين بالخارج : زيادة شقق وأرضي بيت الوطن وهذا آخر موعد للحجز والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن زيادة عدد قطع الأراضي والحدات سكنية، فيما يتعلق بالمرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”.

وأوضح الجزار في تصريحات صحفية له خلال الساعات الماضية، أن هناك زيادة في الإقبال من قبل المصريين بالخارج للحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية في مشروع بيت الوطن، وذلك تبين من خلال ارتفاع التحويلات الواردة حتى تاريخ 19 يونيو 2022، الأمر الذي جعل الوزارة تعلن عن زيادة عدد قطع الأراضي والحدات سكنية في ذلك المشروع.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سوف يتم غلق باب الحجز على المرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج غداً الأحد الموافق 14 أغسطس 202 في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.