ظهور موجع ومبكي للفنان رشوان توفيق والتجاعيد تملأ وجهه.. حركات عيونه الحزينة أبكت الجميع!! - صور

شهد عزاء الفنانة الراحلة رجاء حسين في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في ظهوراً صادماً للفنان القدير "رشوان توفيق".

في صور متداولة أحزنت جمهوره ظهر الفنانة وعليه أعراض المرض عليه إثر تعرّضه لأكثر من وعكة صحية أخيراً فيما أحزنت حركات عيونه ونظراته الجميع.رغم ذلك كان قد تحامل رشوان توفيق على نفسه وأدلى بتصريحات صحافية على هامش حضوره العزاء.

ارتسمت علامات الحزن على عيونه وجهه، إن الراحلة كانت من الفنانين الموهوبين وتجيد عملها، وكانت تمارس مهنة الفن كرسالة ، مشيراً إلى أنها كانت من المقرّبات منه، وتسأل دائماً عنه.

وتوفيت الفنانة رجاء حسين الثلاثاء الماضي، وتم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك عن عمر ناهز الـ84 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة في السينما والمسرح والدراما.