ياترى مين الأغنى، أحلام أم زوجها مبارك الهاجري؟.. مفاجأة صادمة وأرقام فلكية ستصيبك بالجنون..

رغم أن الفنانة الإماراتية أحلام تعد من أغنى الفنانات في الخليج والوطن العربي إلا أن ثروتها مجرد نقطة في بحر ثروة زوجها الملياردير القطري مبارك الهاجري.

وكشف موقع Celebrity Net Worth، العالمي عن ثروة الفنانة الإماراتية أحلام وتم تقديرها بمبلغ خيالي يفوق كل التوقعات بخلاف ممتلكاتها الخاصة.

وذكر الموقع الشهير أن ثروة أحلام تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها، فهي لديها طائرة خاصة تسافر بها ولديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن، وأسطول من السيارات أيضاً بين بورش ولامبرغيني وغيرها.

ومن المعروف أن أحلام تحب المجوهرات كثيراً فمثلاً في ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار.

أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته مليون و300 ألف دولار.

فاتورة هاتف أحلام الخيالية:

سبق أن صدمت النجمة الخليجية أحلام عند مشاهدتها فاتورة هاتفها الخلوي الكبيرة، وشعرت أحلام بالصدمة لثوان معدودة بعد أن قدم لها مقدم برنامج "كاربول كاريكوي"، وسام بريدي، المذاع على قناة تلفزيون دبي فاتورة هاتفها في لقاء حدث على عدة مراحل، منها أثناء جولة في السيارة.وكشف بريدي قيمة فاتورة هاتف أحلام، حيث بلغت في ثلاثة أيام مبلغ 3 آلاف دولار، أي كل يوم ألف دولار.

وقالت أحلام مصدومة "صدقا" فاتورتي، أتحداك (لمذيع البرنامج)، وتابعت قائلة بطريقة مازحة.. إذا لم تكن 27 و37 (ألف دولار)! حيث وضح المقدم أن هذه الاتصالات حدثت أثناء "قصة الحب" بينها وبين زوجها (أبو فهد) بسبب قضائهما وقتا طويلا في محادثاتهما عبر الهاتف، بحسب "سيدتي".

وتابعت أحلام قائلة باللهجة الخليجية: "الصراحة أول مرة أعرف أن مبارك (زوجها مبارك الهاجري) ما يحبني كلمني فقط بـ3 آلاف دولار خلال 3 أيام ولا شي أنا أحلام أستاهل".

كما كشفت أحلام عما تعرضت له خلال إحيائها حفلا في أوبرا دبي، إذ تحدثت عن إحضار حقيبة ملابسها خلال وصلتها الغنائية لتبديل فستانها فاكتشفت أن فساتينها قد اختفت، ليتم بعد ذلك إيجادها في غرفة نزيل داخل الفندق الذي يتألف من 4000 غرفة.ق

يمة عقد وإطلالات أحلام في البرامج:

في الحلقة الأخيرة من برنامج أراب آيدول لموسمه الثاني، تألقت الملكة الفنانة الإماراتية أحلام بثوب ذهبي موشح بالأبيض من تصميم المبدع طوني يعقوب وقد اكتملت إطلالتها الملوكية بالعقد الألماسي الأبيض الذي زين رقبتها من مجوهرات معوض اللبناني والذي احتوى على أحجار من أغلى أنواع الماس.

وكشفت أحلام عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام أن العقد بلغت قيمته 47 مليون دولار والتي قد تألقت سابقاً خلال الحلقات بالعديد من مجوهرات معوض.

كما أن إطلالة أحلام قد تميزت بوجود ساعة ثمينة في يدها على شكل إسوارة، هذه الساعة هي هدية مقدمة لأحلام من مجوهرات معوض قبل الحلقة، إذ قدموا لها ساعة من الألماس الأبيض والأصفر وقد سعدت كثيراً بهذه الهدية القيمة.

وفي حلقة أخرى من أراب أيدول، ارتدت أحلام فستانًا من دار أزياء "فالنتينو"، اكتملت أناقتها بمحوهرات ثمينة، حيث ارتدت قلادة من ماركة كارتيه مصنعة من 18 قيراطاً من الذهب الأبيض والزمرد يبلغ ثمن القلادة 43,500$.

أما الخاتم الكبير الذي ارتدته أحلام خلال الحلقة فهو من الماركة العالمية كارتير، الخاتم مرصع من الزمرد وحبات الألماس من شوارفسكي، ويصل سعر هذا الخاتم إلى أكثر من 20 ألف دولار.

ساعة أحلام ضمن أغلى 3 ساعات في العالم:

أحلام لديها ساعة محببة إلى قلبها كثيراً لذلك ترتديها في أكثر الأوقات، وهي الساعة التي ارتدتها في الجلسة التصويرية الأخيرة، وهي ساعة روليكس مصنوعة من الذهب الأبيض يصل وزنها إلى 18 قيراطاً ومرصعة بحبات الألماس من الجانبين، تعد هذه الساعة من أغلى 3 ساعات قامت روليكس بتصميمها حيث يبلغ سعرها 485,350$. ثروة مبارك الهاجري زوج أحلام:مبارك الهاجري

ولد في قطر عام 1963، وهو رجل أعمال وملياردير قطري، ويعد بطل سباق رالي قطري، ويمتلك شركة تنقيب عن النفط في دولة قطر.

تمكن من بناء مجموعة من الشركات التجاريّة والاستثمارية في العالم العربي. يعرف مبارك الهاجري بأنه من أغنى الرجال في العالم العربي، والذي يمتلك شركة خاصة للتنقيب عن النفط، بحيث تجاوزت ثروته مليارات الدولارات.

بدأ حياته في إحياء الأفراح البسيطة ولكنه تمكن من تحقيق الإنجاز الكبير في حياته ليصبح نجماً بزغ وسط عالم الشهرة في العالم كله.

يمتلك مبارك الهاجري ثروة تبلغ مليارات الدولارات الماليّة وليس كما نعتقد مجرد ملايين، ويمتلك العديد من القصور في قطر وطائرة خاصة مرخصة لأن يلف العالم كله وعندما يتم إضافة ثروته وثروة زوجه أحلام فتقدر ثروتهما بمبالغ مالية لا تعد ولا تحصى.