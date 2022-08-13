سألوا الفنانة يسرى لو كنتي راجل تتجوزي مين من الفنانات !؟ أجابت دون خجل وبكل جرأة كشفت المستور

تعرضت الفنانة يسرا، لموقف محرج خلال استضافتها في احدى حلقات برنامج أبلة فاهيتا الكوميدي الذي يبث على قناة ON.



وسألت الدمية الشهيرة النجمة يسرا لو كنتي راجل تتجوزي مين؟ فضحكت يسرا وقالت إنها كانت ستتزوج سعاد حسني ومديحة كامل ونادية لطفي.وتفاعل العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" مع إجابة يسرا، ومنها تعليق أحدهم: "الفنون جنون ولماذا هذه الإجابة؟".



ورفضت يسرا الإجابة عن أسئلة في برنامج «أبلة فاهيتا»، ومنها أكثر ممثل تكرهي رائحه عطره، وأكثر ممثلة من صديقاتها ترى أن ذوقها في الملابس سيء وغير مناسب، كذلك رفضت الكشف عن أكثر فيلم تندم على بطولته.

يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل «حرب أهلية» وهو من بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.