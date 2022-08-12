لهذا السبب طلب الجمهور من أشرف حكيمي أن يطلقها فوراً.. جوانب وأسرار خفية لا تعرفها عن زوجة اللاعب المغربي والصدمة في ديانتها الحقيقية!

أثارت زوجة اللاعب أشرف حكيمي المتألق في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جدلاً كبيراً طوال الفترة الماضية بسبب إطلالاتها الصادمة التي رأى الجمهور أنها لا تليق بزوجة لاعب مسلم.

كان آخر تلك المواقف هو ظهورها الصادم برفقة زوجها في المهرجان الدولى الفرنسى العالمى "كان".وتصدر اسم هبة عبوك وهي ممثلة اسبانية، محركات البحث، بعد ظهورها مع زوجها النجم المغربى أشرف حكيمى، فى مهرجان كان السينمائى.

ومر حكيمى مع هبة عبوك فوق الريد كاربت، ليخطفا عدسات الكاميرات، وانتقدها الجمهور حتى وصل ببعضهم الحال لمطالبة اللاعب بتطليقها بسبب لباسها غير المحتشم.

ومن لا يعرف فإن هبة الريد هبة عبوك، هى زوجة الدولى المغربى أشرف حكيمى.

ونستعرض خلال السطور التالية 10 معلومات عن هبة عبوك زوجة أشرف حكيمى.

اسمها هبة أبو خريس بن سليمان عبوك، ومعروفة باسم هبة عبوك.

ولدت فى مدريد فى 30 أكتوبر 1986 وهى ممثلة إسبانية معروفة بأدوارها التلفزيونية، واشتهرت بدور فاطمة فى مسلسل "الأمير".تكبر أشرف حكيمى بما يقرب من 13 عامًا، حيث أن عمرها 36، فى حين عمر المغربى 23.

والدها ليبى الجنسية وأمها تونسية.

درست فى المدارس الفرنسية بمدريد حتى سن 18 عامًا، ثم درست لاحقًا فقه اللغة العربية والفلسفة العربية الإسلامية.

تخرجت فى مجال الدراما وتتقن اللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية والإيطالية.

شاركت فى عدد كبير من المسلسلات لتتحول إلى نجمة إسبانية.

حصلت فى العام 2014 على جائزة أيقونة جمال المرأة.

كانت على علاقة عاطفية مع جوردى ألبا، لاعب برشلونة عام 2014، واستمرت تلك العلاقة عامين.

أعلن أشرف حكيمى ارتباطه بها فى 2018.أعلن أشرف حكيمى ارتباطه بها فى 2018.

وباعتبارها من أبويين عربيين تشير كثير من المصادر إلى كونها مسلمة الديانة، دون تأكيد قاطع في هذا الشأن.