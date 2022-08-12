طلع غلبان..أحمد أبوهشيمة مطلعش مليونير ولا حاجه.. اعترافه الجريء صدم مذيعة العربية والجمهور المصري !!

رفض رجل الأعمال المصري خلال لقائه الأخير في برنامج تفاعلكم أحمد أبو هشيمة التصريح بقيمة ثروته الحقيقية وبطريقة غير مباشرة مكتفياً بالقول "أنا غلبان".

وفي ردّه الخاص على سؤال الإعلامية سارة دندراوي أكّد أنه تعلم منذ صغره استثمار كل جنيه يملكه. ولفت رجل الأعمال إلى أنه يعشق النجاح وهناك شروط لذلك منها أن يكون قلبك جريء للاستثمار.

وفي مقابلته قال أبوهشيمة: إن"النجاح بالنسبة لي هو أن أحسب كم مجال دخلته وأنجزت فيه أيه".

وردّت "الدندراوي" عليه بأن الأثرياء يصرحون عن ثرواتهم ولا يمتنعون، ليجيبها قائلا: هم أثرياء وأنا غلبان.وبقصد الوصول لمعلومة عادت المذيعة لتسأله مرة أخرى: مليونير أم ملياردير؟، ليجيبها قائلا: تشغيل آلاف العمالة وبناء المصانع على أرض بلدك هذه سعادة تسوى مليارات، وخير ربنا كتير، لتصف دندراوي رد أبو هشيمة بأنه: هروب ذكي.