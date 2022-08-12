بالعكاز وعاجزة عن الحركة.. . لن تصدقوا كيف ظهرت النجمة ليلى طاهر بعد غدر الزمان وحولها الى زمبي بهيئة انسان !! صور

انصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة للفنانة ليلى طاهر وهي عاجزة عن المشي وتتكئ على عصا وكان في استقبالها الممثل إيهاب فهمي، حيث التقطت الصور عند مشاركتها في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلة المسرحي.

وبعد غياب عادت للظهور الإعلامي بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجـد، والذي شفيت منه بعد فترة، وما اثار الجدل هو ماتناولته بعض المواقع والتي ذكرت فيه أن الفنانة اصيبت بالشلل النصفي.

ولم تعد تستطيع الحركة الا بعكازات ومساعدة أحدهم حتى تستطيع المشي.وفي تصريحات صحفية سابق قالت الفنانة ليلى إنها تحب الفن لدرجة العشق

ولكن قدمت كل ما عندها وتركت تاريخ سيعيش حتي مئات السنين، وبذلك "يكون مشواري الفني انتهي بسلام، ويجب أن أترك الراية الفنية للجيل القادم من بعدي لاستكشاف ليلى طاهر مرة أخرى".

وكان آخر اعمال الفنانة ليلى طاهر (80عام) فيي 2014، بمشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل "من الباب للباب"، وهو من الأعمال التي تنتمي إلى نوعية "الست كوم".