علامات الساعة تظهر... القبض علـى مراهق يمارس الرذيلة مع 5 سيدات شديدات الجمال .. و نهايتهم لـم تكُن فـي الحسبـان .!! (تفاصيل صادمة)

تفاصيل مؤلمة ونهاية غير متوقعة كان ناتجة عن نزوة جنسية بعدما وقع رجل ضحية لـ 5 نساء بعد أن اتفق معهم على ممارسة الرذيلة والتي روجوا لها عبر صفحة على أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت شبكة النساء من جذب الرجل وأثناء تواجده معهن قامت احداهن بتخديره برش مسحوق مادة مخدرة مع عصير وأعقب ذلك الوفاة نتيجة إصابتهما ، استولوا على (سيارتهم ، هاتفهم المحمول) واستولوا على السيارة التي بحوزتهم ، والهاتف المحمول الذي تم الاستيلاء عليه ، وكذلك حقنة تحتوي على مادة مخدرة وعند شربه العصير سقط مغشيا عليه.

وبعد ذلك توفى الرجل متأثرا بإصابته واستولين النساء على سيارته وهاتفه المحمول وضبط بحوزتهن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما وسرنجة بداخلها مادة مخدرة ، وبمواجهتهن إعترفن بارتكابهن الواقعة.

بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض (5 سيدات – مقيمات بقسم شرطة حلوان بالقاهرة باستثناء إحداهن تقيم في المنيا) ، وذلك بسبب إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من خلالها يجذبون الرجال الراغبين في إقامة علاقات حميمة تحت ستار الزواج وتأسيسه وقيامهن باستدراج احد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وتخديره حتى سقوطه مغشيا عليه.