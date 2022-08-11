المهر سيارة من الذهب الخالص..أنباء زفاف النجمة مايان السيد يشعل الوسط !! الجمهور مصدوم من هوية العريس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج الفنانة المصرية مايان السيد بمهر خيالي.

واشتعلت منصات السوشيال ميديا بأحاديث عن زفاف النجمة المصرية على رجل أعمال شهير بسيارة مطلية بالذهب الخالص وهو مانفاه مصدر مقرب من مايان السيد واعتبره مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا في وقت سابق شائعات تفيد بزواح الفنانة مايان السيد على خالد أنور الأمر الذي تأكد أنه مجرد شائعات نفتها الأخيرة في لقاء على الهواء مباشرة.

وقالت مايان خلال لقائها بالبرنامج الإذاعي "عيش صباحك" مع يوسف التهامي وفانا إمام، على "نجوم إف إم": "لم يحدث ارتباط بالفنان خالد أنور ونفيت الخبرقبل كدة.

وشاركت الفنانة مايان السيد، في مسلسل “الاختيار 3” الذي عرض في رمضان الماضي ولعبت دور ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحظيت بإشادة الجمهور.