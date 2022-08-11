نجمة ذا فويس كيدز هيا حازم تودع الطفولة وتظهر بفستان الزفاف.. أصبحت أيقونة في الحسن والجمال !! صور

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور جديدة لهيا حازم، الفتاة العراقية التي ظهرت لأول مرة خلال برنامج ذا فويس كيدز، وقدمت أغنية أعمل عاقلة لنانسي عجرم والتي نالت إعجاب الجمهور.

لكن هيا لم تتمكن من الاستمرار في البرنامج حتى المرحلة النهائية لتحتفي بعدها عن الأنظار، واليوم الطفلة الصغيرة كبرت واصبحت ايه في الأنوثه والجمال، وقد ضهرت هيا مؤخرا بفستان زفاف.

وهذا سبب جدل كبير لأن الاستعداد للزواج يعني أنها تجاوزت عامها الـ21، وهو أمر غير منطقي ، ولكن كشف اهتمام هيا الشديد بالموضة والأزياء، وهذا برر ظهورها أكثر من مرة بإطلالات الزفاف كنوع من العرض واستعراض .

ويذكر ان هيا تسعى هيا حازم حالياً لإطلاق عملها الخاص في مجال الموضة والعناية بالبشرة والشعر، ولديها فريق تتعاون معه باستمرار، وهو ما سمح لها بالظهور أكثر من مرة بفستان زفاف متنوعة .

كما تحرص هيا على مشاركة الجمهور الكثير من الإطلالات اليومية التي تقترب من عمرها الحقيقي أي 18 عاماً على أقصى تقدير.