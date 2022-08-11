بعد مرور 60عام .. هذه الطفلة الجميلة أصبحت اليوم المع نجمة كبيرة في الوسط الفني والمفاجأة في شكلها.. لن تصدق من هي .!! (شاهد الصورة)

ضحى أمير ممثلة مصرية، من مواليد سنة 1946، مثلت بضعة أدوار قليلة خلال طفولتها، لعلها أشهرها على الإطلاق عندما أدت دور ابنة عماد حمدى في فيلم (حياة أو موت)،

كما جسدت شخصية إنجي في الصغر في (رد قلبي) وشخصية فاطمة وهي صغيرة كذلك في (ثورة المدينة)، وكانت آخر أعمالها فيلم (جمعية قتل الزوجات) 1946 1962، لتبتعد بعدها عن الساحة الفنية.



أدت في الفيلم دور الطفلة التي خاضت كل الصعاب لكي تأتي بالدواء لوالدها الذي يعاني من وعكة صحية شديدة، بعد رحيل والدتها عن المنزل،

ولكن الطبيب الصيدلي يخطئ في وصفة الدواء ويضع بها سم ويستجير بالإذاعة لإنقاذ والدها وتردد الإذاعة كلمتها الشهيرة «لا تشرب الدواء.. الدواء فيه سم قاتل».

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن الفنانة الطفلة أصبح عمرها الآن 71 عامًا، وقد ظهرت وهي بحجابها ولكنها ما زالت محتفظة برقة الطفولة.



وكان النقاد قد أثنوا على براعتها في تجسيد الدور وتحملها للمسؤولية ومواجهاتها الصعاب من أجل إنقاذ والدها، أحمد، ومنعه من أخذ الدواء الذي يحتوي على السم القاتل.



«حياة أو موت»، دخل في المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي عام 1955، وحاز على جائزة الدولة، وكذلك على جائزة «أحسن فيلم»، من المركز الكاثوليكي المصري عام 1954، والفيلم بطولة عماد حمدي،



وكان آخر أعمال الفنانة قبل ابتعادها عن الساحة الفنية فيلم «جمعية قتل الزوجات» في العام 1962، كما شاركت قبل ذلك في فيلم «رد قلبي» بدور إنجي وفي «ثورة المدينة»، بدور فاطمة.