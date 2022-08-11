زواج يعد الاغرب على وجة الكرة الارضية.. العريس يتزوج الام وابنتها في نفس الوقت والمفاجأة من هي التي تنام معه في ليلة الدخلة ويعاشرها !! (تفاصيل صادمة)

كيف كان يُنظر إلى الرجل قديمًا؟.. وكيف كان تعامله مع النساء في أربعينيات القرن الماضي؟.. دروس قدمتها «أخبار اليوم» في أحد أعدادها عام 1950 تحت عنوان «للرجال فقط».



ولعل أبرز ما عددته الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 2 يوليو 1946 عن الرجال:الثروة لا تغيرمعادن الرجال لكنها تكشفهم.



ليس زوجا من يعيش على حساب زوجته تتجلى عظمة الرجل في عظم المشاكل التي يواجهها ويتغلب عليها الرجل العظيم هو الذي يرفع رأسه في وقت الشدائد من تقاليد بعض شعوب استراليا أنه إذا قابل الرجل حماته بصق على الأرض من عادات بعض قبائل الهند أن الرجل يتزوج حماته وابنتها ومن التي تنام بجانبة!

ألقى أحد الصحفيين على مسز اليانور روزفلت زوجة رئيس الولايات المتحدة هذا السؤال: ما هي الطريقة التي يستطيع بها الرجل أن يقتحم قلب المرأة بنجاح؟ فأجابت باسمة: أن يتعود على الإصغاء إلى أحاديثها الفارغة ولو أصيب بصداع.