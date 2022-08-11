ظهور محزن ومبكي للفنان فاروق فلوكس من سرير العناية المركزة .. وهذا ما كشفه نجله للأسف .. (شاهد الصورة)

صدم الفنان أحمد فلوكس جمهوره عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" بعد أن نشرة صورة لوالده الفنان الكبير فاروق فلوكس بعد خروجه من غرفة العمليات إثر خضوعه لجراحة عاجلة.

ومع الصورة التي أحزن الجمهور وأظهرت الفنان القدير في وضع مؤلم قال أحمد فلوكس تعليقاً عليها: "الحمد لله... الحمد لله على سلامتك يا فوكس".

من جانبها كانت المخرجة يسر فلوكس ابنة الفنان الكبير فاروق فلوكس قد أعلنت عن مرور والدها بأزمة صحية استوجبت دخوله أحد المستشفيات، وبعد إجراء الفحوص الطبية وتشخيص حالته، قرر الفريق الطبي المعالج له ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

وقامت الابنة يسر بنشر صورة لوالدها قبل دخوله غرفة العمليات عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلّقت عليها بالقول: "عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي من فضلكوا ادعو له يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا، أحتاج إلى الدعوات".