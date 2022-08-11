خفايا وأسرار صادمة .. وراء إخفاء محمد رمضان مهنة والده عن الجميع.. لن تتوقع أبداً ماذا كان يعمل!

لم تكن حياة الفنان محمد رمضان هي الحياة التي يتصورها الكثير من الأشخاص تبعاً للثروة التي استطاع تكوينها بعد الوصول لمرحلة متقدمة من الشهرة، حيث كانت حياة الفنان محمد رمضان حياة بسيطة بكل ما تعني الكلمة.

ولد الفنان محمد رمضان في محافظة قنا، مصر عام 1988وأحب التمثيل منذ صغره وشارك في مسرح المدرسة حتى أنه تم اختياره لثلاث مرات لجائزة أحسن ممثل موهوب على مستوى جمهورية مصر.

عمل والده خياطاً في احدى المصانع واستطاع من خلال هذه المهنة تربية ابنائه وتنشئتهم وتعليمهم وهذا الأمر يؤكد على أن الشهرة التي يستحوذ عليها محمد رمضان لم تكن وليدة وضعه المادي المميز حيث نال شهرة كبيرة تبعاً لحضوره المتألق وموهبته الكبيرة أيضاً.

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، في وقت سابق، بمشاركته صورة له مع والده رمضان محمود حجازي وهو سوداني الأصل.

وكتب رمضان معلّقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ"إنستجرام": "أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان.. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة.. أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".

ودائما ما كان والد محمد رمضان الذي كان يعمل خياطاً بعيدا عن الأضواء أو مشاركة نجله في المناسبات المختلفة، كما أن رمضان لم ينشر صور له مع والده من قبل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر 2015، أجرى الإعلامي خيري رمضان حوارا مع الفنان محمد رمضان في منزله، ببرنامجه "ممكن" عبر شاشة CBC، وصاحب رمضان خلال الحلقة أفراد عائلته بالكامل، وهم شقيقه محمود رمضان، وشقيقته إيمان رمضان، ووالدته وزوجته، لكن والده لم يظهر.

غياب والد محمد رمضان أثار انتباه مقدم البرنامج، وهو ما دفعه لسؤال رمضان قائلا: "أنا عندي جزء غايب في الحوار ده.. وهو الأب.. لدرجة إني شكيت إن الأب يا إما توفاه الله، أو هناك انفصال ومش عايش معاكم"، وعقب رمضان: "ده بيصلي فوق".

أضاف رمضان متحدثا عن والده: "أبويا هو كل حاجة، أحن قلب في الدنيا، إحنا ماشيين ببركته، أنا أبويا والله العظيم عمري في حياتي ما شفت له صديق دخل عندنا البيت، أبويا بينام الساعة 8، ويصحى قبل الفجر يصلي القيام، ثم يقرأ في الجرائد، ثم المصحف لأنه الحمد لله حافظ القرآن كله".

تابع: "أنا اتعلمت من أبويا الالتزام، مابيشغلش باله بأي حاجة في العالم، وهو مصدر الكوميديا في حياتي وأكتر حد بيضحكني، كوميديا نابعة من الفطرة، وكنت بستغرب إن أبويا طموحه الوحيد في الحياة هو إحنا، إننا نكون كويسين وأحسن، قمة طموحه كان إنه يطلع الحج، وبعد ما حج بعد كل طموحه هو إحنا وبس، أنا حظي كويس إن ربنا اداني أب وأم قمة طموحهم في الحياة إن أولادهم يكونوا كويسين".

يذكر أن أخر الاعمال الدرامية للفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار” فى رمضان 2021 وشاركه البطولة دينا الشربيني ندى موسى، أحمد كمال، أحمد صفوت، الطفل محمد عزازي، أحمد مجدي، ومحمود الليثي وأخرين.