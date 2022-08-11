في ظهور نادر.. بنات تامر هجرس وزوجته يسرقن الأنظار بجمالهن الاخاذ والغير مألوف ! والجمهور: جمال يفوق الخيال!!-صورة

أعادر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للفنان تامر هجرس مع زوجته ميرال وابنتيه تمارا وتالا، والذي خطفن الأنظار بجمالهن، حيث انهالت العديد من التعليقات التي تؤكد انبهار الجمهور بحسنهن كما جاء في أحد تلك التعليقات: "جمال يفوق الخيال".

ويقول البعض أن الصورة من جلسة تصويرية خضع لها تامر هجرس بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في العمود الفقري في ألمانيا، لكن الحقيقة غير ذلك.

حيث أن الصورة من جلسة تصويرية قديمة لكن مصور المشاهير أحمد مبارز الذي صور جلسة التصوير نشرها بعد العملية التي خضع لها الفنان.

الجدير بالذكر أن هجرس هو ممثل مصري وعارض أزياء، كان أول ظهور له من خلال فيلم بركان الغضب مع فيدرا وبعدها ظهر مع عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية كأحد أبنائه الأربعة.

وقدم العديد من الأدوار التلفزيونية مثل أدواره في مسلسلات أماكن في القلب وقلب الدنيا ومسلسل قلبـي ينـاديك، وقدم عام 2006 دور البطولة مع يسرا في فيلم ما تيجي نرقص وأيضا مسلسل خاص جدا مع يسرا عام 2009.

وكذلك شارك معها كضيف شرف في نفس العام في الأربع حلقات الأولى من مسلسل لحظات حرجة، وقدم فيلم عمليات خاصة وفيلم "البلد دي فيها حكومة" الذي شاركه بطولته علا غانم وهيدي كرم وعزت أبو عوف وكان من إخراج عبد العزيز حشاد.