مفاجأة صادمة بشأن ليلة طلاق ياسمين صبري وخروجها مطرودة من قصر أبو هشيمة.. سألوها عن السبب فكشفت سره الخطير دون خجل !!

ما زالت قضية طلاق الفنانة ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفجر إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب مفاجأة، مشيرا إلى أن النجمة الشهيرة ياسمين صبري تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق.

وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، قال فيه إن "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق"، مضيفاً "بطلوا هري بقى"، في إشارة إلى وقف تداول الأخبار المغلوطة حول تكلفة طلاقها.

جاء ذلك بعدما تداول أخبار حول أن تكلفة طلاق الزوجين وصلت لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار).

وزعم مأذون شرعي عبر منشور في "فيسبوك"، أن "انفصال أبو هشيمة عن صبري كلف 296 مليون جنيه، مقسمة إلى 15 مليون جنيه قيمة المؤخر، وفيلا بالتجمع الخامس شرق القاهرة بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة بـ 12 مليونا، ومجوهرات بـ 138 مليون جنيه، وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليونا بمحتوياتها".

تزوجت بدون مهر أو مؤخر صداق من جانبها، خرجت ياسمين صبري عن صمتها، لتنفي ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تزوجت أبو هشيمة يوم 17 أبريل عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق.

وقالت في تصريحات لصحيفة "صدى البلد"، إن طليقها كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه ومصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، غير صحيح تماماً.

كما أكدت أن فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وبعد التوافق عليه.

وكانت النجمة المصرية ياسمين صبري قالت في أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة إن كل شي قسمة ونصيب.

ونقل موقع «صدى البلد» عن ياسمين صبري في تصريح خاص، قولها إن الانفصال تم بالفعل، موضحة أنها تكن لزوجها السابق كل احترام.

وقالت ياسمين صبري :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

يذكر أنه في 5 مايو/أيار الماضي، تصدرت أنباء انفصال النجمة المصرية ورجل الأعمال، حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد مصادر مقربة من الطرفين صحتها.