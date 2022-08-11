وفاء عامر بكلّ جرأة وبدون تردد... ده اللي بعمله مع جوزي كل يوم !! منى الشاذلي كادت تنفجر: مينفعش الكلام ده يا وفاء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً أظهر استاءت الإعلامية المصرية منى الشاذلي من الفنانة وفاء عامر بسبب تصريحات سابقة لها حمّلت المرأة مسؤولية خيانة الرجل في إحدى حلقات برنامجها "معكم" المعروض على قناة CBC.

وقالت منى موجهةً اللوم لوفاء في الحلقة "تطلعي تقولي في التليفزيون: أصل لو جوزي خاني يبقى العيب فيا"، مضيفة "الكلام ده مينفعش يا وفاء".

الفنانة أيتن عامر التي حلت أيضا ضيفة على الحلقة تدخلت مساندة وجهة نظر الإعلامية "أنا اتخانقت معاها واتضايقت مع اللي اتضايقوا، لإن أي ست تحس إنها اتخانت مينفعش تقول أنا السبب، لإن مفيش سبب للخيانة، فيه إن حضرتك تيجي تقولي مش قادرين نكمل ولازم ننفصل وبعد كده تعمل اللي انت عايزه".

وأضافت أيتن "رأيي نغير الموضوع لان كده هنتخانق مع بعض"، وقامت هي ووفاء بغناء أغنية "ستو أنا" التي قُدمت في مسلسل "مكتوب عليا" وعُرض في رمضان 2022 بطولة أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا وحنان سليمان.

ما الذي قالته الفنانة؟!

هذا وكانت قد أكدّت الفنانة المصرية وفاء عامر أن زوجها لا يستطيع أن يتزوج عليها كاشفة تفاصيل علاقتها الزوجية في بيت الزوج بكل جرأة.

جاء ذلك بعد أن حلت الفنانة ضيفة على برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة النهار.

وعللت الفنانة السبب بالقول: "جوزي ميقدرش يتجوز عليا، أنا مش مكتباه ورقة ومش بذله ومش ماسكة عليه صور أو محسساه إن مش هتلاقي زيي، وأنا متأكدة إنه لا يمكن يكون كدة، أنا دايما بفترض في كل حاجة الحلو".

كما وبينت الفنانة عامر أنها تعلمت بعض الأشياء من أجل زوجها مثل لعب الطاولة والشطرنج، موضحة: "مثلا واحدة بتنزل تلعب طاولة مش أنت عايز واحد صاحبك وبنت صاحبتك بيلعبوا طاولة، أنا كنت بتضايق لما بلاقيه بيلعب مع بنات طاولة، وكان صوت الطاولة بينرفزني واتعلمتها مخصوص وبقيت بحبها، وهو بيحب الشطرنج فاتعلمت الشطرنج عشانه"

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كما واعتبرت الفنانة المصرية أنه ليس من المهم ما تعلمه زوجها من أجلها هي "مش مهم هو أتعلم عشاني إيه، وهو بيعرف كل حاجة وشاطر".

وفي اللقاء أيضاً كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن طريقة تعاملها مع زوجها بكل جرأة قائلة: "هو مبيقومش يجيب كوباية من المطبخ ومامته معلماه كده، وأنا مبحبش حد يقف جنبي في المطبخ وبعامله مثل سي السيد والمية لحد عنده وبأكله في بقه، هو وعمر ابني و رجليه وارمة أو تعبانة ممكن أحط له مية بملح ليه لا، والله العظيم بعمل كده، وهو لو رجلي وارمة ومفيش حد في البيت هيعمل لي كده"، مضيفة: "الراجل لما بيعمل حاجة لمراته لا تنقص من قدره شيء بالعكس".