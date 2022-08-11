سميرة عبد العزيز رفضت العمل مع محمد رمضان.. فصدمها الأخر بكلماته الموجعة !!

جدد الممثل المصري محمد رمضان سخريته من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بعدما أعلنت تراجعها عن تصريح سابق أبدت خلاله رفضها المشاركة معه في أعماله بدور أمه.

الفنان المصري نشر على"فيسبوك" تصريح للفنانة سميرة عبدالعزيز قالت خلاله إنها تراجعت عن فكرة تجسيد دور أم محمد رمضان في أحد أعماله قبل العودة لتأكيد إمكانية ذلك مستقبلاً.

وعلّق رمضان على التصريح بكلمات وصفها الجمهور بـ "الجارحة" قائلاً: «يااااه أخيراً يا أستاذة... أنا قلبي هيوقف م الفرحة... بس للأسف فيلمي المقبل طالع يتيم الأم".

وفي سياق متصل، يعيش الفنان محمد رمضان هذه الأيام حالة من النشاط الفني، بعدما بدأ تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي تشاركه في بطولته الفنانتان نيللي كريم وإلهام شاهين في تجربة هي الأولى تجمع بينهم. والفيلم من إنتاج شركة "العدل غروب"، إخراج محمد جمال العدل، وتأليف الدكتور مدحت العدل.