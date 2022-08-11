خدعتنا جميعًا.. أيقونة الجمال نجوى كرم شكلها وحدة تانية خالص بدون مكياج وبلا فلتر وفوتوشوب ..لن تصدق انها هي ..شاهد الصدمة

تستخدم أغلب النجمات الفلتر عند تواصلهن مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إخفاء عيوب بشرتهن، إلا أن بعضهن فاجأن جمهورهن بظهورهن بشكل طبيعي دون أي تعديل مثل الفنانة نجوى كرم.

وأعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على السوشيال ميديا تداول صور صادمة للنجمة اللبنانية نجوى كرم ظهرت فيها بدون مكياج وبملامح متغيرة.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصور أن وجه نجوى كرم لم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وتمتاز الفنانة نجوى كرم بإطلالاتها المشرقة ومكياجها المميز، فتمتع معجبيها بأناقتها المشهودة وإطلالاتها المعهودة.

من جانب آخر، احتفلت النجمة نجوى كرم، بوصول أغنيتها الجديدة " ساعة بيضا" 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب في أقل من 3 أيام، و الأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب.

وأحيت اللبنانية نجوى كرم، أحيت مؤخراً حفلاً غنائيًا، في إسطنبول بتركيا، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "ساخر قلوب"، في حين يمتع ناصيف زيتون الحضور بأغنيات "تكة" و"فارقوني" .