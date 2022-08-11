عندما رفضت هند رستم طلب العقاد للحوار معها في بيته!!.. ولهذا السبب ادخلها بيته!! وما وجدته هناك صدمها؟! .. تفاصيل مثيرة للغاية

كشفت الفنانة الراحلة هند رستم تفاصيل لقائها مع الكاتب الراحل عباس محمود العقاد، ورفضها الحوار معه في بداية الأمر، وذلك في حوار قديم لها.

وقالت هند رستم: تحدث معي الصحفي مصطفى أمين وأبلغني أن العقاد يريد أن يجري حوارا مع النجوم، ولكن هم من يأتون إليه، وطلبني بالتحديد لأني أشبه سارة البنت التي كان يحبها، وقبل وصولي لمنزله بلغت الصحفي الذي كان معي أنني لن أجري الحوار".

وتابعت: " فقال لي: ازاي هقوله ايه، رديت عليه وقولتله قول له ماتت، وعندما قابلته بلغني عن الذي يميز سارة حبيبته عني وهو الهدوء".

وأضافت هند رستم: "كانت أحلى مقابلة في حياتي مع العقاد وهو شخصية جميلة، وقعدنا في الحوار 4 ساعات، ودخلني غرفة نومه وشفت برواز عليه صراصير، قلتله ده شكله وحش، رد عليا وقالي كان في صورة مكان البراوز".

وأردفت: " لكن أنا حذفت الصورة ووضعت مكانها الصراصير؛ عشان كل ما أشوف البرواز أقرف منه، وقالي أنتي عيبك لما بتشتغلي بتكوني على أعصابك أوي".

ويعد فيلم حياتي عذاب آخر أعمال هند رستم في السينما، وعرض العمل عام 1979 وضم العديد من النجوم أبرزهم: نورا، عادل أدهم، عمر الحريري، عماد عبد الحليم، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم كان من تأليف محمد عثمان وإخراج علي رضا، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي.