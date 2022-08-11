بعد أن تصدرت التريند.. معجبة كاظم الساهر تصدم الجميع وتكشف كيف خططت لاحتضانه.. وهذا حدث دون أن تصوره الكاميرات..التفاصيل ستدهشك

انصدمت الجماهير من ردة فعل المعجبة التي اقتحمت حفل القيصر كاظم الساهر في دار الأوبرا المصرية، أمس، لتتصدر اهتمامات وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت رحمة جميل المعروفة بـ "معجبة كاظم الساهر" لاحدى المواقع عن كواليس الواقعة، وأوضحت أن صعودها إلى المسرح جاء بشكل عفوي، حيث اتخذت القرار ونفذته دون تردد.

وقالت إن كاظم الساهر شعر بالخوف في اللحظة الأولى لصعودها المسرح، لكنه تماسك بعدها، مشيرة إلى أنها قفزت من مكانها في الصف الأول لتصعد إلى المسرح، وهو ما جعلها تؤذي قدمها.

وعن رد فعل كاظم الساهر، أوضحت: " كاظم لاحظ إنني بعرج، وقال لي ليه أذيتي رجلك؟" مشيرة إلى أنها أخبرته أن ما كان يهمها هو التقاط صورة معه، لأنها تنتظر تلك اللحظة منذ 12 عاما.

وتابعت رحمة جميل: "ده كان كل هدفي، أنا مكنتش مرتبة أعمل كده أصلا، ولا قطعت تذكرة في الصف الأول عشان أعمل كده، أنا كنت عايزة اتصور معاه، بس الأمن كانوا مشددين أننا نتصور معاه".

وأشارت إلى أنها قالت لكاظم إنها ترغب في التقاط صورة واحدة، حتى لو اضطرت لمغادرة الحفل بعدها، ليطلب "القيصر" من المصور المتواجد على المسرح التقاط صورتهما.

وأوضحت رحمة جميل أنها اعتذرت لكاظم الساهر عما فعلته، ونظرا لعدم وجود سلم ملحق بالمسرح، طلب من أحد المنظمين مرافقتها إلى الكواليس، والسماح لها باستكمال الحفل.

ماذا حدث بدون تصوير الكاميرات

أكدت أن المنظمين لم يلتزموا بتوصية كاظم الساهر، وطلبوا منها مغادرة الحفل، لشعورهم بالحرج عقب صعودها إلى المسرح خلسة، خاصة أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كانت متواجدة ضمن الحضور، مؤكدة أنها تفهمت رغبتهم واعتذرت لهم عن أي ضرر قد تكون تسببت فيه.

وأضافت رحمة جميل أنها غادرت الحفل وهي تشعر بالسعادة بعد مقابلة كاظم الساهر والتقاط صورة معه، رغم أنها لم تحصل على الصورة التي التقطها المصور.

وأردفت أن عدم حصولها على الصورة لم يفسد فرحتها، قائلة: "اكتشفت النهاردة إني مش محتاجة الصورة، كل حتة بتتكلم عن الموضوع، مكنتش عارفة أن ده هايحصل ومكنتش متوقعة ده خالص".

وعبرت رحمة جميل عن إنزعاجها من التعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صعودها إلى المسرح، مؤكدة أنها تجاهلت الرد عليها.

ونفت كل ما تردد عن كون الواقعة مدبرة وأنها صعدت إلى المسرح بالاتفاق مع كاظم الساهر، وقالت: "الصورة مش معايا، أتمنى توصلني، أنا عملت كل ده عشان يكون لي معاه صورة واضحة، ولا عايزة أعمل شو ولا حد متفق معايا ولا مرتبة، في حاجات غريبة بتطلع".

وأكملت معجبة كاظم الساهر: "الموضوع حصل بدون وعي، أنا قررت في لحظة أن الحفلة خلاص قربت تخلص ولازم اتصور معاه قبل ما أمشي".

وعن كيفية صعودها إلى المسرح رغم عدم وجود سلم، قالت: "مش عارفة طلعت إزاي، كنت بطير، أنا لقيت نفسي فوق، مش عارفة عملتها إزاي، نطيت خطوتين لقيت نفسي فوق".

وعادت لتؤكد أن الأمر حدث بشكل عفوي قائلة: "أنا مفكرتش، لو فكرت لحظة مكنتش هعمل كده".

وكشفت رحمة جميل أنها كانت تحضر حفل كاظم الساهر لأول مرة، ولا تفكر في تكرار تجربة حضور حفلاته المقبلة في مصر، حيث اكتفت بالمغامرة الأخيرة، قائلة: "بالنسبة لي إن أنا اتكلمت معاه شخصيا واتصورت معاه ولمسته وكنت قريبة منه، ده بالنسبة لي كفاية".

وأكدت رحمة جميل أنها لم تتسبب في أي أذى لكاظم الساهر بعد احتضانها له، وأنه أكمل الحفل بشكل طبيعي، بعكس التعليقات التي اتهمتها بإيذائه، وقالت: "ماحصلش أي حاجة، هو بس في أول لحظة اتخض، ولما اتكلمت معاه فهم، واتعامل بلطف، وهو إنسان لطيف وقال لهم سيبوها".

وردا على المتسائلين عن هويتها بعد صعودها إلى المسرح قالت: "أنا إنسانة عادية جدا، بتحب فنان، كان من أحلامها تحضر له حفلة لأن بقى له سنين مجاش مصر، كان نفسي أشوفه وأنا فعلا مرتبتش أي حاجة، ومبسوطة إني تواصلت معاه واتصورت معاه".

وتطرقت رحمة جميل تصريحاتها لردود فعل أفراد عائلتها وأصدقائها، مؤكدة أنها متباينة، وقالت: "هم مستغربين اللي عملته، في ناس بيقولوا لي فخورين بكي لأنهم عارفين إني بحبه، وبيقولوا لي اللي حصل ده غلط، بس حصل خلاص".

وأستطردت: "وأنا كمان بقول اللي حصل ده غلط، لأن لو فكرت لحظة ماكنتش هعمل كده، أنا مش عارفة عملت كده إزاي، ولحد ما نزلت من المسرح وخرجت بره الأوبرا، ساعتها قلت أنا إزاي عملت كده؟"

واختتمت رحمة جميل حديثها قائلة: "أنا لما كنت بشوف معجبات بيعملوا كده كنت بقول مش للدرجة دي ومستحيل أعمل كده، بس أنا عملت كده من غير ما أفكر".