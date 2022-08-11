تصريحات مؤلمة: ابنة الراحلة رجاء حسين تكشف عن كواليس اللحظات الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها بيوم عانت كثيراً.!! (تفاصيل مؤسفة)

كشفت ابنة الفنانة رجاء حسين، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة والدتها قبل وفاتها بيوم، خلال تصريحات صحفية أثناء تشييع جنازتها ظهر اليوم

من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.اللحظات الأخيرة في حياة رجاء حسين أوضحت ابنة رجاء حسين إن الحالة الصحية لوالدتها تدهورت في الآونة الأخيرة، مما نتج عنه نقلها إلى المستشفى منذ يوم رأس السنة الهجرية، ثم مكثت في الرعاية المركزة، ولكن حالتها لم تتحسن مطلقًا إلى أن غادرت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم في تمام الساعة الـ5 فجرًا.

سبب وفاة رجاء حسين

وكشفت مصادر مُقربة من الراحلة رجاء حسين أنها قد عانت في أيامها الأخيرة من المرض، إذ تعرضت لوعكة صحية شديدة بسبب ارتفاع أنزيمات الكبد، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية بالمعدة، لتتدهور بعدها حالتها الصحية في الساعات الأخيرة، وتفيض روحها إلى بارئها، الأمر الذي تكتمت عليه ابنتها أملًا في تعافيها وشفائها.

موعد ومكان جنازة رجاء حسين

وشُيعت جنازة الفنانة القديرة رجاء حسين ظُهر اليوم من داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بينما لم يتم تحديد موعد ومكان قبول العزاء حتى الآن.

جدير بالذكر أن الفنانة القديرة رجاء حسين رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا بعد معاناة