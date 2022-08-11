لن تصدق كيف ردت الفنانة سميرة عبد العزيز على اهانة محمد رمضان الأخيرة لها.. تصريحها كان صاعقاً

ردت الفنانة سميرة عبد العزيز على سخرية الفنان محمد رمضان منها، بعد تراجعها عن تصريحاتها وإعلانها عدم ممانعتها من تقديم دور والدته في عمل فني.

وسخر محمد رمضان من تصريحات سميرة عبد العزيز، وكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: يااااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم.

وقالت سميرة عبد العزيز، ردًا على سخرية محمد رمضان: ما يهمنيش، يقول اللي يقوله.. أنا قلت اللي يهمني العمل، وليس الأشخاص مش بقبل عمل غير لما أقرأه كويس وما كنتش أقصد إني أعمل دور والدته، وهو حر في اللي عاوز يعمله.

ورفضت سميرة عبد العزيز، في وقت سابق، تقديم دور والدة محمد رمضان في عمل فني، وبررت ذلك بأنها ملقبة بـ أم العظماء، مشيرة إلى أنه أطلق عليها لأنها قدمت دور الأم لأكثر من شخصية تاريخية في أعمال تليفزيونية مثل: أم سيدنا موسى، أم الإمام المراغي، أم الشيخ الشعراوي، ووالدة أم كلثوم.

وأوضحت سبب رفضها تقديم دور أم محمد رمضان: لا أستطيع تقديم دور أم بلطجي، فين الأم دي اللي يطلع ابنها بالشكل ده دي ما ربتش، لكن الأم اللي ربت ودي نموذج أحب إني أقدمه، في إشارة إلى رفضها تقديم دور أم والدة محمد رمضان في عمل فني.

فيما تراجعت سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها، خلال لقاء تليفزيوني، ووجهت رسالة إلى رمضان، قائلة: أنت ممثل جميل، والمشكلة اللي حصلت لم أكن السبب بها، لكن اعتراضي كان على النص وليس عليه هو.

وأوضحت: إحنا اتفاهمنا، لكنه افتكر إني عملت حاجة ضده فوجه لي يلومني.. لو عمل دور كويس وعاوزني أبقى أمه أعمله، يهمني النص في الأساس، لازم أقرأه الأول وأوافق عليه.