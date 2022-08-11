عروسة مصرية فاتنة الجمال تصدم المعازيم وتكشف لحماتها هذا العضو من جسدها والعريس يجن جنونه ويطلقها فورًا.!

ارتكبت عروسة حسناء خطأ فادح في ليلة زفافها ودفعت ثمنا غاليا جراء تلك الغلطة التي لا تغتفر.

فقد قامت العروسة باخراج لسانها لحماتها أمام المعازيم ، الامر الذي اثار جنون العريس ، واعتبر هذا الامر اهانة لوالدته واحراج لعائلته أما المعازيم ، فلم يتردد بتطليقها على الفور ورفض اتمام الزفاف .

وفد رفض توثيق الطلاق في المحكمة، ما دفعها لرفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة المصرية.

وقالت أماني.ح، صاحبة الـ28 عاما، في الدعوى: "كسر فرحتي وأنا لسة بالفستان ورمى عليا يمين الطلاق عشان الفوتوسيشن كان فيه صورة بطلع لساني لحماتي"، فجن جنونه عندما شاهدها وهي تخرج لسانها إلى والدته ولم يتردد ثانية في إلقاء اليمين عليها أمام جميع الحضور من العائلتين وتركها وغادر البيت، وأكدت انه لم يستمع لتبريرها، وأنها لقطة من ضمن ألبوم الصور، ما تسبب بالصدمة لوالدتها وسقوطها بعد سماع خبر ابنتها.

وأضافت الزوجة إنها ظلت تتصل به أكثر من 3 أيام ولكنه لم يجيب على اتصالاتها ، فأخبرته برسالة أنها لم تعد تريده بعد أن أهانها أمام أهلها والحضور، وجاء رده صادما، وقال لها: "قولي كدا بقا عايزة تطلقي وتأخدي المؤخر والليلة كلها دا بعينك قدامك المحاكم بقا وأخبطي دماغك في الحيط"، وعبرت عن صدمتها بشخصيته وطريقة تفكيره.

وفي تصريحات لها لصحيفة الوطن المصرية، اكدت أماني إن زوجها تقدم لخطبتها قبل أشهر، وكانت معاملته جافة وخالية من أي عواطف، حيث اتفقوا على إقامة حفل صغير يضم العائلتين، وطلب منها أن تتولى هي تنظيمه، ولم يساعدها، ونسقت هي كافة التفاصيل، ورغم ذلك طلقها دون اهتمام لمشاعرها لسبب لم يفهمه بطريقة صحيحة.