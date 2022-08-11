«كنت منفوخة مثل البالونة».. هذا هو الريجيم الفتاك الذي أفقد سمية الخشاب 30 كيلو جرام خلال 3 شهور فقط! لن تصدق ما هو

وأضافت سمية في لقاء سابق برنامج «التفاح الأخضر» على قناة «mbc»، أن ما ساعدها على هذه الخسارة الكبيرة في وزنها أنها كانت تتناول عقاقير لكبح الشهية، بجانب النظام الغذائي الذي وصفته بالقاسي.

وأكملت هذه الحمية حتى خسرت 30 كيلوجراماً وأصبح وزنها 59 كيلوجراماً، مؤكدة على أن هذا أقل وزن وصلت له في حياتها ومنذ بداية دخولها المجال الفني، حيث أصبحت ترتدي مقاس 36 بعد أن كانت قد وصلت إلى مقاس 44.

واستغرقت هذه الحمية نحو 3 شهور، حيث أكملت المرحلة الأولى برجيم السعرات الذي يعتمد على تناول وجبات صغيرة الحصص.

وأكدت «الخشاب» أنها عانت خلال فترة زيادة وزنها كثيراً، وكانت تختبئ داخل الملابس السوداء دائماً لمحاولة إخفاء معالم التغير التي أفسدت إطلالتها.