عاوزة تتجوزي تاني ولا مينفعش!! جراءة ردّ الفنانة بلقيس تصدم الجميع !!

بردٍّ صريح على أسئلتهم فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي المتابعين على سؤال زواجها حيث أكدت أنها لا تمانع تكرار تجربة الزواج بعد انفصالها عن أب ابنها الوحيد.

وردّت بلقيس على سؤال عن حالتها العاطفية وقبولها للزواج، فقالت في تغريدة عبر "تويتر": "قلبي أخضر... حابة أكرر تجربة الزواج أكيد بس مش في الوقت الحالي أبداً... يمكن بالمستقبل".

الجمهور بدوره تفاعل بشكل واسع مع تغريدة بلقيس السريعة والمباشرة، وأثنوا على صراحتها وجرأتها في إجابتها الحاسمة عن موقفها من الزواج، خاصة أنها نجحت بعد طلاقها في الاهتمام بحياتها الشخصية والتركيز في أعمالها الفنية من خلال تقديم أغانٍ مميزة.

هذا وكانت قد أعلنت بلقيس فتحي عن مشاركتها في حفل جديد بدبي في 27 أغسطس (آب) الجاري، ونشرت بوستر الحفل وتفاصيله عبر حسابها في "تويتر"، مع التعليق: "ألتقيكم في دبي الساحرة بليلة لا تُنسى ضمن احتفالات Beat the Heat وجارٍ تحضير برنامج موسيقي مميز".