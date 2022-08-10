سألو أحمد عز من هي الفتاة التي تريد الزواج منها؟.. الفنان يجيب بكل جٌرأة ويصدم الجميع

النجم المصري أحمد عز كشف عن مواصفات الفتاة التي يرغب الارتباط بها مصرحا أنها لن تكون سوى فتاة بسيطة قادرة على تحمل المسؤولية لا تغار من معجباته الكثيرات، مقدرة للحياة الزوجية متفهمة لطبيعة عمله وحياته.

كما يتمنى أحمد عز أن تكون زوجته المستقبلية داعمة له في مجال عمله مساندة له في مشواره الفني لتكون حياته مستقرة استقرار تام.

وأكد أحمد عز أنه يفكر في الارتباط منذ فترة طويلة إلا أنه لم تأتي الفتاة التي يرى أنها ستخطف قلبه وعقله، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل هل الفنان أراد اغاضة طليقته النجمة زينة؟.

على جانب آخر اتخذت محكمة الأسرة المصرية حكماً جديداً بحق الممثل ​أحمد عز​، في قضية النفقة المستحقة لولديه من زوجته السابقة الممثلة ​زينة​.

وقد ألزمت المحكمة، أحمد عز، بدفغ نفقة شهرية تبلغ 50 ألف جنيه مصري لصالح ولديه.