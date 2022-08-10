بسبب صورته في الكفن..الحقيقة في خبر وفاة أميتاب باتشان الذي تثير الذعر بالهند وجميع محبية.!!معجزة المعجزات الناسفة للتخلص من الكرش .. فقط تناول هذه الفاكهه التي حيرت الملايين بشكل يومي يمنحك بطن مسطحة وجذابة جربوها الان.!!

السمنه من الامراض الخطيره التي تصيب الإنسان، وهي من أمراض العصر، ولا تصيب سن بعينه، وترجع السمنه الي سوء التغذيه التي نتعرض لها نتيجة تناول الوجبات السريعة الممتلئه بالدهون، لذلك لجأ الكثيرين الي اتباع الحمية الغذائية، وبدأوا رحله البحث عن الطعام الصحي ليتخلصوا من السمنه وما تسببه من مشاكل للجسم، وهناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على حرق دهون البطن وتقلل من محيط الخصر.



وحيث إن اتباع أسلوب صحي للحياة، هو الطريقه الوحيدة لكي نتخلص من دهون البطن بشكل طبيعي، ويتضمن أسلوب الحياة الصحي الذي نتحدث عنه، عدد من الجوانب أهمها وأبرزها هي أنواع الأطعمة التي نقوم بتناولها، والنشاط البدني الذي نقوم به وممارسة الرياضة بشكل يومي منتظم، كل هذا يساعدنا في الوصول إلي هدفنا، وتحقيق نتيجة مقبولة.

- وحينما نتحدث عن الأطعمة، فإن فاكهة الجريب فروت تعتبر الاختيار الامثل في هذه الحالة، فهو يساعدنا في رفع معدل حرق دهون منطقة البطن، وذلك بحسب الدراسة التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية التي تهتم بالصحة.



- الجرين فروت وتقليل دهون البطن.

أن الجرين فروت تعتبر من اكثر أنواع الفاكهة التي يتم إدخالها في العديد من الأنظمة الغذائية، والتي يتم خصيصا تصميمها لإنقاص الوزن، وهذه الفاكهة تعمل وبشكل ملحوظ، على حرق دهون منطقة البطن وتقليل أيضا من محيط الخصر بشكل ملحوظ، كما يمكن الاستفادة من الفوائد المتعددة لهذه الفاكهة من خلال إدخالها في النظام الغذائي الخاص بك بشكل يومي منتظم.



- وبالرغم من أنه لا يوجد أي بيانات تؤكد أن فاكهة الجرين فروت تقوم بحرق الدهون بشكل حرفي، ولكن الدراسات التي تم أجراؤها على فاكهة الجرين فروت قد أكدت نتائجها علي أنه يساعد في تقليل وزن الجسم، ويعمل علي نحت البطن بشكل ملحوظ، وكل ذلك يحدث خلال فترة زمنية قصيره وتكون أقل بكثير من الأنظمة الغذائية الأخرى، ولأن الجريب فروت يحتوى على الألياف المشبعة، فإننا حين نتناول نصف حبة من الجريب فروت قبل تناول الوجبات، يساعدنا ذلك على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ وسريع.- ومن السابق يتضح لنا أن الجريب فروت يعمل علي تقليل دهون البطن.

- وهنا يأتي الوقت الذي سوف نقوم فيه باستعراض لفوائد الجريب فروت.

(١)- يعتبر الجريب فروت من الفواكة الخالية من السكريات المضافة والدهون



(٢)- كما أن السعرات الحرارية فيه قليلة جدًا، وهذا هو السبب وراء نتائجه الفعالة في الأنظمة الغذائية، و التي تهدف إلي إنقاص الوزن، وذلك لأنه يحتوى على العديد من العناصر مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين أ، فإن فاكهة الجريب فروت من أفضل الأغذية التي تمد جسمك بالعناصر المفيدة، وعلى الرغم من الفوائد العظيمة لهذه الفاكهة، إلا أننا يجب أن نشير إلى الجانب السلبي لها، وهو تفاعلها مع بعض الأدوية.