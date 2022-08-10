علامات الساعة تظهر لا محال... بعد وفاة زوجها تزوجت أخيه الاعمى ..وفى ليلة الدخلة اكتشفت مفاجأة نهايتها الكارثية التي لايصدقه عقل رجل او ست.!!

روت سيدة مصرية تفاصيل صادمة عما حدث معها بعد إن تزوجت إبن عمتها التي أحبته منذ الصغر واحبها هو كذلك، بعلم عائلتهما.



وقالت السيدة انها كانت تعيش حياة مثالية يملؤها الحب والإستقرار مع زوجها، وفى احد الايام سافر الزوج مع أخيه فى رحله عمل لمده عشره ايام ، وكان التواصل مستمر مع زوجته طوال فتره السفر،

ولكن أثناء عودتهم تعرضت السياره الى حادث كبير ، توفي الزوج على أثره فوراً ، وأصيب أخيه إصابات بالغه حتى فقد بصره وتم نقله إلى المستشفى.

كان الأمر صادم بالنسبة للزوجة التي عاشت بحزن كبير بعد وفاة زوجها، وبعد مرور فترة اخبرها والدها أن اخو زوجها الراحل يريد أن يتزوجها، ورغم رفضها لكن تم إجبارها على هذا الزواج، لكن الصدمة حدثت في ليلة الدخلة،

بعد ان رأت الزوجة زوجها الأعمى يتصفح الهاتف، لتكتشف انه يكذب ولم يفقد بصره في الحادث كما اتدعى، وانه يرى كل شئ بشكل طبيعى.



وبعد ان واجهته بالحقيقة أنكر ذلك بالبداية، ولكن عندما أدرك أن لعبته انكشفت أخبرها الحقيقة، وانه خدع الجميع بالاتفاق مع الطبيب المعالج له بعدما دفع له مبلغ كبير من المال،

وفعل كل ذلك لأنه كان يريد أن يتزوجها من البدايه ولأنها اختارت شقيقه وتزوجته، كان يحقد عليهما، فدبر الحادث لكى يقتل أخيه، وخدع الجميع باانه أصبح اعمى، لكى يتعاطف مع الجميع ويتزوجها.



وبعد المواجهة حاول قتل الزوجة حتى لا تفضح امره، لكن والدها أنقضها وتم القبض على الزوج القاتل والمخادع.