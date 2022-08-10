خطأ فادح وكارثي لم ينتبه له أحد في فيلم أفواه وأرانب لفاتن حمامة رغم مرور 44 عاماً...أصاب الكل بالصدمة

يعتبر علامة من علامات السينما المصرية ومن أهم الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا منذ عرضها عام 1977 وحتى الآن، انه فيلم "أفواه وأرانب" لفاتن حمامة.

الفيلم يجمع عمالقة الفن مثل فاتن حمامة ومحمود ياسين وفريد شوقي، وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن بعد مرور 44 عاما إلا أن الفيلم تضمن بعض الأخطاء التي ربما أفقدت المشاهدين متعة المشاهدة.

ويظهر هذا الخطأ في عدد أبناء "جمالات" التي جسدتها رجاء حسين وطوال أحداث الفيلم تأتي "نعمة" أو فاتن حمامة على ذكر أبناء شقيقتها وأن عددهم 9 ولكن خلال المشاهد يظهر عددهم 10 أبناء.

وتدور أحداث الفيلم حول "نعمة" التي تقيم مع شقيقتها الكبرى وأسرتها المكونة من زوجها "عبدالمجيد" وأولادهم التسعة، ونتيجة لظروفهم المعيشية الصعبة يقبل عبدالمجيد زواج "نعمة" من المعلم "البطاوي"، لترفض "نعمة" وتهرب إلى المنصورة، وفي تلك الأثناء يعقد البطاوي الزواج بها بأوراق مزورة قدمها "عبدالمجيد"، لتتصاعد الأحداث.