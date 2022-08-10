وسامته صدمت الجميع.. صورة نادرة من زفاف الراحل فؤاد خليل.. لن تصدقوا انها صورته !!

اعادت صفحات رواد مواقع الخاصي بأخبار الفنانيين، نشر صورة نادرة للفنان الراحل فؤاد خليل من حفل زفافه، حيث بدى فيها وسيما ما أثار اندهاش وتفاجئ الجمهور.

من ناحية أخرى قال نجل فؤاد خليل أحمد أن والده قضى بكلية طب الأسنان 10 سنوات بدلا من 7 سنوات بسبب انشغاله بالفن ومحاولاته للالتحاق بمعهد التمثيل خلال دراسته بكلية الطب .

وأوضح الابن أن والده ارتبط بوالدته الدكتورة عفاف يحيى أثناء دراستهما بجامعة الاسكندرية وتزوجها بعد التخرج وانجب منها ابنيه أحمد ومنة .

وأشار إلى أن الفنان فؤاد خليل مارس الطب بعد تخرجه وفتح عيادة بمنطقة منشية البكرى وكان طبيبا ماهرا يقوم بعلاج الحالات الصعبة ، ولكنه قرر عام 1987 التفرغ للفن بعد شهرته وتألقه.

وتألق الفنان الكبير فؤاد خليل فى العديد من الأدوار الكوميدية التى ارتبط بها الجمهور ومنها أعماله المسرحية :مع خالص تحياتى، وراقصة قطاع عام، وعلى الرصيف، وسوق العصر.

كما شارك فى العديد من الأعمال السينمائية التى أبدع فيها حتى وإن شارك فى مشهد واحد ومنها، أفلام الكيف، جاءنا البيان التالى، الوحوش الندل، والبيضة والحجر ، الدنيا على جناح يمامة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وغيرها وكان آخر أعماله فيلم "صايع بحر" وظهر فيه في مشهد واحد فقط، كما شار فى عشرات المسلسلات.

وقد أصيب بجلطة أثناء عمله فى فوازير عمو فؤاد وأقعده المرض لمدة اقتربت من 8 سنوات أصيب خلالها بالشلل وابتعد عن الفن حتى وفاته فى 9 إبريل عام 2012 بعد صراع مع المرض.