النجم البرازيلي نيمار يطرد محمد صلاح من قائمة الافضل في العالم.. والفرعون المصري يرد وبقوة..! (اليكم التفاصيل)

يعتبر اللاعبان نيمار دا سيلفا ومحمد صلاح أحد أمهر اللاعبين في الوقت الحالي.

وقد بزغ نجمهما بشكل أكبر في السنوات الأخيرة بعد خفوت نجم الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بسبب التقدم في العمر.

واستبعد نيمار دا سيلفا محمد صلاح من قائمته لأفضل لاعب في العالم.

وتجاهل نيمار اخيتار محمد صلاح ضمن ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، وقال أن مواطنه ولاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور قد يكون أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وقال نيمار:" الأفضل في العالم؟ إنه فينسيوس جونيور، كيليان مبابي قدم موسم رائع، وبنزيما أيضاً، ولكن أنا لا أتابع كرة القدم كثيراً، ولكن حسب ما رأيت فإن فيني هو الأفضل".

نيمار ذكر بنزيما وفينيسيوس ومبابي لكنه لم يتطرق مطلقاً لمحمد صلاح الأمر الذي صدم جماهير الفرعون المصري.

ولم يكترث محمد صلاح بتصريحات نيمار ورد بالفوز بعدد من الجوائز هذا العام أبرزها لاعب العام في الدوري الإنجليزي وكذا التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا والتي قدم فيها أفضل أداء له.

وأكد النجم الدولي المصري رغبته العارمة في الفوز بالكرة الذهبية، ليصبح أول إفريقي يحقق ذلك الإنجاز بعد الليبيري جورج ويا.

وقال محمد صلاح في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الرائدة في مجال كرة القدم: "صدمت بترتيبي في عام 2021 (السابع)، وبالنسبة لهذا العام فالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا تحتسب ضدي حتى لو لعبت مباراة جيدة، لكنها لا تلغي كل ما حققته منذ شهور".