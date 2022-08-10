خلاف حاد اثار ضجة واسعة بين الكابتن محمد ابو تريكة والمعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي .. والجمهور يتضامن مع ابو تريكه بعد ان هدده الشوالي وقال (سنرميك من المدرجات).!

تصدر الإعلامي التونسي عصام الشوالي محركات البحث بعد ضجة المطالبات بإقالته من قنوات بي إن سبورت والتي اجتاحت عدد من دول الخليج ومن بينها السعودية والامارات.

عصام الشوالي الذي تعرض للكثير من الانتقادات بسبب ما وصفه الجمهور إساءاته المتعمدة لفريق مانشستر سيتي عاد أيضاً لصدارة محركات البحث بعد تداول تصريحات سابقة وحادة له تجاه المصري محمد ابو تريكة.

الشوالي انتقد بحدة أبو تريكة واختياراته التكتيكية وبطريقة صادمة دفعت كثيرين للاستغراب كونهما زميلين في نفس القناة.

القصة ابتدأت عندما اختار أبو تريكة تشكيلته المثالية في الدوري الانجليزي ليوجه بعدها الشوالي نقداً كبيراً لاختيارات النجم المصري مؤكداً في نهاية حديثه "سنرميك" من المدرجات بسبب سوء اختياراته.

ورد عصام الشوالي على تصريحات محمد أبو تريكة بشكل حاد بشأن تشكيله المثالي للدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب.

تريكة خلال تواجده في استوديو الدوري الإنجليزي، كشف عن تشكيله المثالي للموسم المُنتهي من البريميرليج، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول).

خط الدفاع: كانسيلو (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، هيونج مين سون (توتنهام)، ساديو ماني (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

ماذا قال الشوالي عن تشكيلة أبو تريكة؟

لم تعجب تصريحات ابو تريكة المعلق الشوالي وكان الخلاف الرياضي في التشكيلة الأفضل بينهما كبير.

وقال الشوالي في تصريحاته: “تشكيلك مرعب هجومياً حصالة دفاعياً أول مباراة سنقول من الممكن تربح”.

وأوضح: “ثاني ماتش سنصمت لتاريخ تريكة ، ثالث ماتش سنهتف ضدك في المدرجات ، رابع ماتش سنرميك من مدرجات الملعب”.

الشوالي وأبو تريكة يعملان في قناة بي إن سبورت، فالأول محلل رياضي والثاني معلق شهير.