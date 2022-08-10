الفنان سعد الصغير يكشف عن آخر كلمة قالها والد بوسي قبل وفاته.. كلام تقشعر له الأبدان

الفنان الشعبي سعد الصغير،هاجم المطربة بوسي، بعد وفاة والدها الحاج محمد شعبان، أمس عن عمر ناهز 85 عامًا، مُتأثرًا بأمراض الشيخوخة، بعد أزمته الشهيرة مع ابنته مؤخرًا.

وقال سعد الصغير: زعلان من بوسي جدًا حتى لو أبوها جاحد كان ممشيها مبتاكلش، إحنا بنروح عزاء ناس مبنعرفهمش؛ تعتبر إنه بتاع أمن غلبان تروح تديله أي حاجة.. دي بتنزل من العربية وتدي بتاع الركنة 100 جنيه..

اعتبريه شغال معاكي في الفرقة.. الحنية محدش بيشتريها.

وأضاف سعد الصغير، أن بوسي تخلت عن من وقف بجانبها مثل المنتج أحمد السبكي، مردفا: أحمد السبكي وقف معاكي لما كان جوزك حابسك، وحمدي بدر ده اللي عملك ومعزمتناش في فرحنا، وإحنا بالنسبة لها بيئة.

وكشف سعد عن أن آخر ما قاله والدها قبل وفاته هي جملة “حسبي الله ونعم الوكيل”، نظرًا لأن بوسي أصرت على القطيعة حتى رحيله.

وأكد سعد أن بوسي تغيرت كثيرًا ولم تعد هي نفس الإنسانة التي عرفها قبل ذلك، حيث إنها حرمت والدها من حضور حفل زفافها كما أنها لم تدعوا المنتج أحمد السبكي ومحمود الليثي ومدير أعمالها السابق حمدي بدري ولا يعلم السبب في ذلك.