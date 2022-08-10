داومت على ليتر واحد من هذا المشروب.. ريجيم فتاك أفقد سمية الخشاب 30 كيلو خلال 6 أسابيع فقط.. لن تصدقو ماهو ؟؟ اليكم مافعلته!

تحتفل سمية الخشاب في 20 أكتوبر من كل عام بعيد ميلادها وهي من أكثر النجات اثارة للجدل.

كما أن “الخشاب” واحدة من أكثر الفنانات حبًا للظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحظى بمتابعة كبيرة بسبب أناقتها ورشاقتها.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا بخسارة كبيرة في وزنها، مما جعل البعض يتساءل عن سر رشاقتها. ‏

وشاركت الخشاب متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها على Instagram، ظهرت فيها بفستان أظهر رشاقتها، فتلقت سؤالًا ‏عن سر خسارة وزنها من أحد الحسابات المتابعة لها.

ورداً على استفسار حول طريقتها أخيراً التخلّص من وزنك الزائد قالت: بالتأكيد ممارسة الرياضة هي أهم شيء، بالإضافة إلى اتباعي نظاما غذائيا تحت إشراف طبيب مختصّ حتى لا أصاب بأي مشاكل صحية.‏.

وأضافت: وكان من المهم جداً أن أشرب ليتراً من الماء يومياً والكثير من العصائر أيضاً مثل التفاح والعنب والبرتقال والرمان، وأتناول الخضروات والفواكه حتى لا أضرّ بشرتي ووجهي، لكني أحب كثيراً فكرة الاعتدال، فلا أحرم نفسي من الحلويات أو النشويات لأن الجسم يحتاج إليها ولكن ضمن معدّلات بسيطة، بالإضافة إلى أنني أحبذ الحركة كثيراً ولا أفضّل الجلوس لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن هذا النظام أفقدها 12 كيلو خلال مدة شهر كامل وأكملت هذه الحمية حتى خسرت 30 كيلوجراماً وأصبح وزنها 59 كيلوجراماً، مؤكدة على أن هذا أقل وزن وصلت له في حياتها ومنذ بداية دخولها المجال الفني، حيث أصبحت ترتدي مقاس 36 بعد أن كانت قد وصلت إلى مقاس 44.